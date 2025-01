Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Rize Yenişehir Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongresinde konuşuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdi de terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızla, ülkemizi her alanda geleceğin karmaşık dünyasına hazırlamaya yönelik teknolojik ataklarımızla, politikalarımızla şükran borçlu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz çalışıyoruz' dedi.Partisinin teşkilatlarını uyaran Erdoğan, 'Türkiye'nin en büyük sorunu tatlı su siyasetçi tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Bu tipler bizim aramıza da sızabiliyor. Bunları da görmezden gelmeyelim. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan partiler zaten var, STK'lar var ama AK Parti böyle olamaz. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkarmaktır' diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:Kalbi pamuk gibi yumuşak, zekası bıçak gibi keskin, azmi dağları deviren uşaklar, gözümün nuru gençler, kıymetli hanımefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan Rizemizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki, yaylalarındaki kardeşlerimi ayrı ayrı kucaklıyorum. İnsanına aşık olduğum baba ocağım Rize'de bizleri tekrar buluşturan Rabbime hamdolsun.Türkiye'yi dünyanın en güçlü, sözü dinlenir ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye Yüzyılı'nda da mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturmak bize nasip oldu. Son dönemde attığımız her adım Türkiye Yüzyılı'nın yapıtaşları mahiyetindedir. 2053 ve 2071 Türkiye'sinin inşasını da yine bu dava, bu kadro gerçekleştirecektir. Tabii biz birileri gibi içi boş palavralar atmıyoruz. Kendimize ait olmayan verilere de dayanmıyoruz. Emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere asla güvenmiyoruz. Bizim referansımız medeniyet birikimimizdir. Yarım asrı bulan şahsi siyasi mücadelemizdir. 22 yıllık iktidarımızda ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerdir.Biz bu millete canımızı da borçluyuz. Darbe girişiminde ölüme yürüyen binleri, on binleri, yüz binleri, milyonları nasıl unutabiliriz? Ankara'da külliyeyi canlı kalkan olarak saran tunç yüreklileri nasıl unutabiliriz? Her biri süper kahramana dönüşen kardeşlerimizi nasıl unutabiliriz? Unutursak kalbimiz taş kesilir.Şimdi de terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızla, ülkemizi her alanda geleceğin karmaşık dünyasına hazırlamaya yönelik teknolojik ataklarımızla, politikalarımızla şükran borçlu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz çalışıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı ne kadar kucaklayıcı olursa, Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşması, milletin hayallerine kavuşması da o derece etkin şekilde gerçekleşir.Bir kez daha tarihe not düşmek için önümüzde bulunmaz bir fırsat var. Kongrelerde görev alan kardeşlerimin bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceklerine inanıyorum. Hiçbir şey üretmeden, hiçbir aksiyon almadan, hiçbir riske girmeden hayatın diğer alanlarında başarı sağlanamayacağı gibi siyaset de yapılamaz. Türkiye'nin en büyük sorunu tatlı su siyasetçi tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Bu tipler bizim aramıza da sızabiliyor. Bunları da görmezden gelmeyelim. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan partiler zaten var, STK'lar var ama AK Parti böyle olamaz. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkarmaktır.