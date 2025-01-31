CHP'li başkan yardımcısı ve eniştesine soruşturma: AVM yapmak isteyen iş adamına akılalmaz oyun

Antalya'nın Akseki ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Nuri Başgör, Akseki'deki 20 dönümlük arazisine AVM ve ticaret alanları inşa etmek amacıyla proje hazırladı. Başgör, hazırlattığı projeyle belediyeye ruhsat başvurusunda bulundu. Ancak başvuru eksiklikler gerekçe gösterilerek reddedildi.Proje ruhsatının reddedilmesinin hemen ardından İmardan sorumlu Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan'ın eniştesi olduğu öğrenilen Nuri Ş., projesine verilecek ruhsat karşılığında Mehmet Nuri Başer'e toplam değeri 19 milyon 450 bin TL değerinde 6 adet çek imzalattırdı.Enişte Nuri Şener, çekleri doldurarak toplamda 19 milyon 450 bin TL'lik çeki, Aralık 2024'te ödenmesi şartıyla Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan ve yakınlarına verdi.Başkan yardımcısı Erdoğan Erdoğan çekleri tahsil etmek üzere bankaya verdi. Ancak çekler karşılıksız çıktı, banka çeklere el koydu ve durumu Mehmet Nuri Başgör'e bildirdi. Ardından Mehmet Nuri Başgör hakkında icra takibi başlatıldı, Başgör'ün arazilerinin satışı için süreç başlatıldı.Yaşananlar üzerine Mehmet Nuri Başgör, 'Resmi belge sahteciliği, örgütlü nitelikli dolandırıcılık, tefecilik' suçlamalarıyla Erdoğan E., ve eniştesi Nuri Ş. Hakkında Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İddialarının odağındaki isim enişte Nuri Şener savcılığa verdiği ifadede, 'Mehmet Nuri Başgör baba gibidir. Yardım istedim, çekleri aldım ve üzerlerini ben doldurdum. Her şeyi ben yaptım' diyerek suçu üstlendi.İmar projesi reddi ve çek tahsilatı nedeniyle gözlerin çevrildiği CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan ise 'AVM projesi hakkında bilgim yok. Eniştem zor durumdaydı, borç verdim ve karşılığında ondan çek aldım. Çeki zamanında ödeyemeyince tahsilat için icra başlattım. Belediye ya da imar konusuyla bağlantım yok ama gerekirse siyaseti bırakırım' dediMehmet Nuri Başgör'ün mimar kızı Özlem Başgör ise şunları kaydetti: 'Babam 70 yaşında, belediyenin hemen yanında ekmek fırını işleten vicdanlı ve sevilen bir insan. Nasıl kandırıp elindeki boş çekleri almışlar bilmiyorum. Babam sadece un almak için 100-150 bin TL'lik çek keser. Aynı gün içinde 19 milyon 450 bin TL'lik çek kesmesi mümkün değil. İmar projemizle ilgili başvurumuzu yaptıktan sonra bunlar başımıza geldi. Adı geçen herkesle ilgili suç duyurusunda bulunduk' dedi.