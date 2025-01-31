9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli dokuz ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adli ve idari hakimlik sınavlarına hazırlanmak için FETÖ'ye ait hakim ve savcı çalışma evlerinde kalan, FETÖ'nün düzenlemiş olduğu gezilere katılan, ankesörlü hatlardan aranan ve FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.