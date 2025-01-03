Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Yeni yıl​ ile birlikte piyasalarda hareketlilik başladı. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 39 bin lira, en yüksek 3 milyon 44 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 yükselişle 3 milyon 44 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.030,35 TL'den, çeyrek altın ise 5.031,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 3 Ocak 2025 çeyrek altın​, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.029,99Satış 3.030,35Alış 4.915,00Satış 5.031,00Alış 9.860,00Satış 10.062,00Alış 19.658,00Satış 20.046,00Alış 2.661,78Satış 2.662,07