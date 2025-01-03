Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları yeni yıla hızlı başladı. Gram altın 3 bin lira seviyesine ulaştı. Gram altın ve çeyrek altında yükseliş sürüyor. İşte 3 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Yeni yıl ile birlikte piyasalarda hareketlilik başladı. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 39 bin lira, en yüksek 3 milyon 44 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 yükselişle 3 milyon 44 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 3.030,35 TL'den, çeyrek altın ise 5.031,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 3 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
3 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.029,99
Satış 3.030,35
3 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.915,00
Satış 5.031,00
3 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 9.860,00
Satış 10.062,00
3 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.658,00
Satış 20.046,00
3 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.661,78
Satış 2.662,07
Serbest piyasada gram altın 3.030,35 TL'den, çeyrek altın ise 5.031,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 3 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
3 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.029,99
Satış 3.030,35
3 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.915,00
Satış 5.031,00
3 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 9.860,00
Satış 10.062,00
3 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.658,00
Satış 20.046,00
3 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.661,78
Satış 2.662,07