Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Termal ilçesinde ikamet eden 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.Kimlikleri tespit edilen E.K., M.K. ve Y.K.'nın ikametine gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 12 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 300 Adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet kılıç, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.K., tutuklanırken M.K. ve Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.