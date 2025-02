Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Kimse Türkiye adına karamsarlık oluşturmaya çabalamasın

Türkiye'de bilim ve teknolojiyi yaygınlaştırmak, geliştirmek, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşları bir araya getirip, birbiriyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 14-15 Şubat 2025 tarihlerinde TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 4'üncü Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nin açılış programı, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki programa, Bakan Kacır'ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.Burada konuşan Bakan Mehmet Fatih Kacır, milletin öz evlatlarının uzun yıllar boyunca öğretilmiş ve öğrenilmiş çaresizliklere mahkum edildiğini söyleyerek, 'Son 22 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Türk çocuklarının hayallerini sınırlamak, hedeflerinden vazgeçmek zorunda kalmadıkları bir Türkiye'yi inşa ettik. Bilim insanlarımızın, genç beyinlerimizin yalnızca önlerindeki engelleri kaldırmadık, onlara bu yolda asla yalnız yürümeyeceklerini de desteklerimizle gösterdik. Bugün, gençlerimizin Nuri Demirağların, Vecihi Hürkuşların, Şakir Zümrelerin, Nuri Killigillerin akamete uğramış serüvenlerini tamamlama kararlılığına şahit oluyoruz. Bayraktar, Akıncı, Kızılelma, Anka, Kaan, Hürjet, TCG Anadolu, Altay, TOGG. Milli Teknoloji Hamlemizin bu vizyon projelerinin her birinde, yüreği bu vatan için çarpan TEKNOFEST kuşağının imzası var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; Milli Teknoloji Hamlesi'ni omuzlayan, bu ülkeyi daha ileriye taşıma derdinde olan azimli, birikimli ve çalışkan TEKNOFEST kuşağının her daim yanındayız' dedi.Bakan Kacır, TÜSİAD'ın açıklamalarına yönelik de 'Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte geçtiğimiz günlerde yurt dışındaydık. Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerimizde Türkiye'nin başarılarının bizden 8-10 bin kilometre ötedeki dostlarımızda, kardeşlerimizde ne büyük heyecan uyandırdığını bizzat gördük. Savunma sanayindeki ilerleyişimiz dünyanın öbür ucundaki kardeşlerimiz için de güven vesilesi. Yüksek teknolojide attığımız adımlar elde ettiğimiz kazanımlar tüm dostlarımız için umut ışığı ve her biri Türkiye'nin bu hamlelerinden dünyada çok sayıda ülke için ilham kaynağı olmasından ve küresel siyasette elde etki gücünden büyük bir övgüyle söz ettiler. Fakat ne hazin ki aynı esnada bir sanayici ve iş insanları derneğinin yöneticileri ülkemiz adına son derece karamsar ve kötümser ifadelerle konuşmalar yapmışlar. Onlara şu gerçeği hatırlatayım; Türkiye eski Türkiye değil. Artık montaj sanayiyle yetinen bir Türkiye yok, Ar-Ge, katma değerli üretim, yerli ve milli teknoloji geliştiren bir Türkiye var. Artık bu ülkede, birilerinin milli irade üzerinde vesayet kurduğu bir siyaset iklimine yer yok. Kimse Türkiye adına karamsarlık oluşturmaya çabalamasın. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır' diye konuştu.Bakan Kacır, 'Anadolu'da bir üretim devrimi gerçekleştiriyoruz. OSB'lerde üretimde olan fabrika sayımız 11 binden 59 bine, çalışan sayımız 435 binden 2 milyon 700 bine yükseldi. Türkiye'nin 263 milyar dolara ulaşan ihracatla dünya ticaretinden aldığı pay iki misline çıktı. Türkiye 22 yılda 270 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım aldı. Yatırımlardan aldığımız pay, 5 misline çıktı. Ar-Ge insan kaynağımız 29 binden 291 bine ulaştı. Ar-Ge harcamalarımız 1 milyar 200 milyon dolardan 16 milyar dolara yükseldi. TEKNOPARKlarımızda 11 bin teknoloji girişimi, inovasyon odaklı çalışıyor. İş insanları dernekleri, halkın iradesiyle seçilen siyasetçilere parmak sallamak yerine Türkiye'nin, yankısı dünyanın öbür ucundan duyulan Milli Teknoloji Hamlesi'ne sahip çıksınlar' dedi.Dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme girildiğini belirten Kacır, 'Tüm ezberler terk ediliyor. Gümrük duvarları yükseliyor. Liberal ekonomi, küreselleşme kabulleri bizzat sahipleri tarafından ters yüz ediliyor. Böyle bir dönemde, Türkiye'nin istiklali ve istikbali için attığımız adımlardan haberiniz mi yok? Neden Türk milletinin göklerde süzülen çelik kanatlarıyla iftihar ettiğinizi duymuyoruz. Dünya lideri olduğumuz İHA'lar, SİHA'lar size gurur vermiyor mu? Neden takdir etmiyorsunuz? Milli uydularımız, milli otomobilimiz sizce de çok önemli kazanımlar değil mi? Neden bunlardan söz etmiyorsunuz? Dünyada eşi benzeri olmayan bir heyecanla geleceğe hazırlanan TEKNOFEST kuşağının ayak seslerini duymuyor musunuz? Yerli ve milli üretimin önündeki takozlar bir bir kalkıyor; fark etmiyor musunuz? Nuri Demirağ'ın, Vecihi Hürkuş'un, Şakir Zümre'nin, Devrim otomobilinin başına gelenler artık geride kaldı; farkında değil misiniz? Vazgeçin bu kötümser, karamsar üsluptan. Cumhuriyetimizin ikinci asrı Türkiye yüzyılı olacak. Bu yolculuğa siz de sahip çıkın' diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Kacır, yılın en başarılı proje uygulayan bilim merkezlerine plaket takdimi gerçekleştirdi.