Velilere müjde: Öğrenciler başvuruyor! Sınav ücreti ödeniyor

Şişli Belediyesi, üniversite hayali kuran gençlere büyük bir destek sunarak, 2025 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek lise son sınıf öğrencilerinin sınav başvuru ücretlerini karşılayacağını duyurdu.Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, bu destekle öğrencilerin ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti.Ayrıca, sınava hazırlanan gençlerin kaygılarını azaltmak için ücretsiz rehberlik ve sınav kaygısıyla başa çıkma atölyeleri de düzenlenecek.Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, “Üniversite yolunda Şişli yanında. 2025 yılında YKS'ye girecek Şişlili lise son sınıf öğrencilerimize sınav başvuru ücreti desteğimizi başlatıyoruz. Sevgili gençler başvurularınızı, yksbasvuru.sisli.bel.tr adresinden yapabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.Başvuru şartlarını merak eden öğrenciler tarafından araştırmalar ise hız kazanmış durumda. Şişli'de ikamet eden öğrenciler, söz konusu destekten yararlanabilmek için öğrencilerin “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ikamet adresi Şişli'de olmak, lise son sınıf öğrencisi olmak, üniversite sınavına ilk kez girecek olmak' koşullarının sağlaması yeterli oluyor.Aynı zamanda başvuru için gerekli bilgi ve belgelerin ise, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ikametgâh belgesi, öğrenci belgesi, YKS başvuru belgesi, ödendi makbuzu ve IBAN (IBAN kendine ait değilse IBAN sahibinin kimlik belgesi ve telefon numarası) olarak sıralandı.