Özcan acı gerçeği rakamlarla ortaya koydu! Su, ekmek ve ulaşımda; AK Partili ve CHP'li belediyeler arasında dikkat çeken kıyaslama!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li belediyelerin su, ulaşım ve halk ekmek gibi temel hizmetlerde uyguladıkları yüksek fiyat politikaları ile vatandaşın sırtında yük olduğunu kaydetti.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Türkiye'nin 30 büyükşehir belediyesinin güncel verilerine göre, CHP'li belediyelerin su, ulaşım ve halk ekmek gibi temel hizmetlerde uyguladıkları yüksek fiyat politikaları ile vatandaşın sırtında yük olduğunu kaydetti. Özcan, 'Sosyal belediyecilik söylemiyle yola çıkan CHP, uygulamadaki fiyatlarla vatandaşın cebine ciddi yük bindiriyor' dedi.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan AK Partili belediyelerle CHP'li belediyeler arasında özellikle su fiyatlarında ciddi farklılıklar gözlendiğine dikkat çekti. Özcan, AK Partili Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde suyun metreküp başına 19,68 TL'den sunulmasına karşın, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde aynı hizmetin 89 TL'ye satılmasını örnek gösterdi. Özcan, 'Bu oran, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinde ciddi düşüşe neden oluyor. Su, yaşamın vazgeçilmez kaynağı olmasına rağmen, bu fiyat farkı büyük bir ekonomik adaletsizliği ortaya koyuyor,' diye konuştu.Ulaşım hizmetlerinde de benzer bir tablonun söz konusu olduğuna dikkat çeken Hakan Han Özcan, 'AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 13,5 TL gibi düşük bir ücretle sunduğu toplu taşıma hizmeti ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 27 TL en pahalı, ikinci pahalı şehir ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 26 TL gibi rekor rakamları arasındaki fark, dar gelirli vatandaşlarımızın günlük yaşamında ek bir mali yük oluşturuyor' ifadelerini kullandı.Halk ekmek konusunda ise Özcan, 'AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde halk ekmeğin 4 TL'ye satılması ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 10 TL'ye çıkarılması ile arada ortaya çıkan farka dikkat çekti. Özcan, 'Aradaki bu fark Seçim dönemlerinde verilen 'sosyal belediyecilik' vaadinden ne kadar uzaklaştığının bir göstergesi' dedi.Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere indireceğine dair vaatleri ile uygulamadaki 27 TL arasında ve Mansur Yavaş'ın Ankaralıya en ucuz hizmeti sunacağı iddiası ile uygulamadaki fiyat politikaları arasında çelişki bulunduğunu belirten Özcan, 'Bu veriler, temel hizmetlerin pahalılaşmasının, özellikle dar gelirli vatandaşlarımız üzerinde ağır bir ekonomik baskı oluşturduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor' dedi.Hakan Han Özcan, belediyelerin vatandaş dostu fiyat politikaları geliştirmesi gerektiğine vurgu yaparak, 'Vatandaşlarımız, seçim vaatleriyle destekleneceklerini umarken, uygulamada karşılaştıkları yüksek fiyatlar sosyal adaletsizliği pekiştiriyor. Gerçekçi ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi elzem' şeklinde konuştu.CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin Ulaşım FiyatlarıAK Parti'li Büyükşehir Belediyelerinin Ulaşım FiyatlarıNot: AK Parti döneminde ücretsiz olan aktarmalar, Mansur Yavaş döneminde 12,50 TL olmuştur.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN HALK EKMEK FİYATLARICHP'li Büyükşehir Belediyelerinin Halk Ekmek FiyatlarıAK Parti'li Büyükşehir Belediyelerinin Halk Ekmek FiyatlarıBÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SU FİYATLARICHP'li Büyükşehir Belediyelerinin Su Fiyatları• Ankara: 50,92 TLAK Parti'li Büyükşehir Belediyelerinin Su Fiyatları