Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat'ta Gebze'deki özel bir hastaneye yatırılmış ve kalp kapakçığı değiştirilmişti. Haberlerin ardında partililer de Devlet Bahçeli'yi yalnız bırakmadı. 10 gündür hastanede bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün taburcu edildi."İŞLEM, KOMPLİKASYONSUZ OLARAK ÇOK BAŞARILI ŞEKİLDE TAMAMLANMIŞTIR"Ayrıca, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin 6 Şubat'ta MHP'den yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon tespiti üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" ifadelerine yer verilmişti.