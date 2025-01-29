Mermer yüklü TIR, personel servisine çarptı: Yaralılar var

Dün saat 18.00 sıralarında Antalya kavşağında meydana gelen kazada Ümit S. yönetimindeki 15 ADN 480 plakalı mermer yüklü TIR, önünde giden Halil A. yönetimindeki 15 DM 515 plakalı cezaevi personel servis otobüsüne çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sürücülerin yara almadığı kazada otobüste bulunan Hasan D., Derviş E., Merve A. ve Rıza D. hafif yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.