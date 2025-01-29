Mermer yüklü TIR, personel servisine çarptı: Yaralılar var
Burdur'da mermer yüklü TIR'ın, personel servis otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Dün saat 18.00 sıralarında Antalya kavşağında meydana gelen kazada Ümit S. yönetimindeki 15 ADN 480 plakalı mermer yüklü TIR, önünde giden Halil A. yönetimindeki 15 DM 515 plakalı cezaevi personel servis otobüsüne çarptı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin yara almadığı kazada otobüste bulunan Hasan D., Derviş E., Merve A. ve Rıza D. hafif yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin yara almadığı kazada otobüste bulunan Hasan D., Derviş E., Merve A. ve Rıza D. hafif yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.