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Iğdır’da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır’da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekleme: 29.01.2025 - 17:22 Güncelleme: 29.01.2025 - 17:23 / Editör: Edin Uslu
Iğdır’da 15 düzensiz göçmen yakalandı
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçün önlenmesine yönelik şehir genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yaptıkları çalışmalarda Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

15 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI: 2 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bu göçmenlere organizatörlük yapan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Iğdır’da 15 düzensiz göçmen yakalandı