Hindistan'da dini festivalde izdiham: Çok sayıda ölü var

Hindistan'da dünyanın en büyük dini festivali olan Kumb Mela'da izdiham meydana geldi. 15 kişi hayatını kaybetti.

Kumb Mela dini festivali için binlerce kişi Prayagraj kentinde toplandı.Festival öncesi katılımcıların 400 milyonu bulması bekleniyordu. 14 Ocak'ta başlayan festivalin bugün katılımcı sayısı açısından zirve noktaya ulaşması bekleniyor.Hindular, Ganj, Yamuna ve mitolojik Sarasvati nehirlerinin birleştiği noktada suya girecekti. Ancak beklendiği gitmedi. İzdiham meydana geldi.15 kişi hayatını kaybederken; yaralılar hastaneye kaldırıldı.İzdihamın katılımcıların koruma bariyerlerini kırması üzerine olduğu belirtiliyor.Yine aynı festivalde 1954'de izdiham olmuş; 400'den fazla kişi ölmüştü.