Windows 10 ve 11 kullanıcıları dikkat: Yeni bir açık keşfedildi

RID Hacking, Windows 10 ve 11 sistemlerini hedef alan ciddi bir güvenlik tehdidi olarak dikkat çekiyor.Relative Identifier (RID) sistemini istismar eden bu saldırı, yönetici ayrıcalıkları elde etmek için kullanıcı hesaplarının benzersiz kimliklerini manipüle ediyor.RID (Relative Identifier), her Windows kullanıcı hesabına atanan benzersiz bir kimlik. Sistem, erişim seviyelerini belirlemek için RID'leri kullanıyor.Yönetici hesaplarının farklı RID değerlerine sahip olması, sistem güvenliği açısından kritik öneme sahip.RID Hacking saldırılarına karşı korunmak için şu adımları izleyebilirsiniz:SAM kayıt defterine erişimi kısıtlayın.Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) kullanın.Şüpheli araçları engelleyin (PsExec, JuicyPotato gibi).Misafir hesaplarını devre dışı bırakın.Güvenlik güncellemelerini düzenli olarak yükleyin.Şüpheli aktivitelere karşı dikkatli olun.RID Hacking saldırılarını tespit etmek zor olduğu için önlem almak kritik öneme sahip.Sistem güvenliği konusunda bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak, bu tür saldırılardan korunmanıza yardımcı olabilir.