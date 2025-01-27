Destek paketi açıklandı: Şubat’ta hesaplara yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şubat 2025 itibarıyla sosyal yardım ödemelerinde önemli bir artış yapacak.Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu yeni düzenlemenin dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçladığını açıkladı.Yapılacak artışla, özellikle yükseköğrenim öğrencilerine verilen sosyal ve ekonomik destek ödemesi 7.761 TL'den 8.657 TL'ye çıkarılacak. Bu destek, dar gelirli ailelerden gelen öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamalarına önemli bir katkı sağlıyor.O TARİHLERDE ÖDENECEKYükseköğrenim öğrencilerine yapılan destek ödemelerinin yanı sıra, evde bakım maaşı, yaşlı aylığı ve engelli bireyler için yapılan yardımlar da zamlı olarak ödenecek.Sosyal yardımlar, yine her ayın 10 ile 20'si arasında hesaplara aktarılacak ve detaylı bilgiler, Bakanlık'ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.