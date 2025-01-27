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Batman’da kamyonda ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama

Batman’da kamyonda 4 kilo 50 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 27.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:03 / Editör: Edin Uslu
Batman’da kamyonda ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama
Batman’da kamyonda 4 kilo 50 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Üçyol mevkisinde durdurulan kamyonette narkotik köpeği ile yapılan aramada 4 kilo 50 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan araçtaki 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Batman’da kamyonda ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama