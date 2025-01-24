Nijerya'da silahlı saldırı:20 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram örgütü bir köye baskın düzenledi. Yerel güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Çarşamba günü yerel saatle 11.00 sıralarında düzenlenen baskında ateş açılması sonucu en az 20 balıkçının öldürüldüğü belirtildi.Saldırıya ilişkin yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.Nijerya'nın kuzeyinde 2009'dan bu yana yaşanan şiddet olaylarında binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi ise yerinden edildi.