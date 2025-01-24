Müge Anlı'dan Avukat Rahmi Özkan açıklaması!

Rahmi Bey (Rahmi Özkan) uzun zamandır ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında avukat olarak yer alıyor. Programda olaylara verdiği tepkiler ve eğlenceli kişiliği ile kendine büyük bir hayran kitlesi oluşturan Rahmi Özkan yaz aylarında apar topar ameliyat olmuştu.RAHMİ ÖZKAN CANLI YAYINA KATILMADI: DURUMUNU MÜGE ANLI AÇIKLADICanlı yayın esnasında Rahmi Özkan'la ilgili açıklama yapan Müge Anlı, usta ismin sağlık sorunları yaşadığı için hastanede olduğunu söyledi. Tansiyonu yükselen Özkan'ın tedavisi hastanede devam ediyor. Özkan'ın gözetim altında olduğunu belirten Anlı, programı hastane odasından takip ettiğini de sözlerine ekledi.RAHMİ ÖZKAN'IN HASTALIĞI NEYDİ?Rahmi Bey'in ameliyat olduğuna ilişkin görüntüler olsa da hastalığının ne olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı. Sevilen ismin videosunun altına kısa sürede onlarca “Geçmiş olsun.” geldi.RAHMİ ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya gelen Rahmi Özkan, 85 yaşında. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti.1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi. 1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yapan Özkan, 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü'nün programında danışman olarak görev yaptı. Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu 'Tatlı- Sert' isimli bir programının avukatlığını üstleniyor.