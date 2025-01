Elon Musk'ı sinirlendiren protesto: Heil Tesla

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni sonrası bir konuşma sırasında yaptığı ve Nazi selamına benzetilen hareketi büyük tartışma yarattı.Elon Musk, her ne kadar bu hareketin Nazi selamı olmadığını söylese de eleştirileri dindirebilmiş değil.Özellikle de Almanya'da, Musk'ın hareketi büyük tepki topladı. Almanya merkezli Center for Political Beauty ve İngiltere'deki Led by Donkeys grupları, Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikasına bir protesto düzenledi. Aktivistler, fabrikanın Tesla logosunun yanına 'Heil' mesajını, 'Heil Tesla' ifadesinin yanına ise, Elon Musk'ın hareketini yansıttı. Grubun kurucusu Philipp Ruch, AFP'ye verdiği demeçte, 'Musk, yıllardır Amerikan neo-Nazilerinin yaptığı Hitler selamını verdi.' ifadelerini kullandı.MUSK: NAZİ SELAMI DEĞİL, TAKİPÇİLERİME 'KALBİM SİZİNLE' DEMEK İSTEDİMMusk ise, bu tür suçlamaları 'kirli oyunlar' ve 'propaganda' olarak nitelendirerek, Nazi selamı verdiği iddiasını tamamıyla reddetti. El hareketini tekrarlayan Musk, takipçilerine hitaben 'Kalbim sizinle' imasıyla bu hareketi yaptığını belirtti. Hitler Almanya'sında kullanılan 'Heil Hitler!' selamı, 'Çok yaşa Hitler!', 'Selam Hitler!' ya da 'Hitler'e selam!' anlamlarına geliyordu.