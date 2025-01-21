Diyarbakır'da başıboş köpek sorunu! Küçük çocuk yaralandı
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde başıboş sokak köpeği saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Türkiye'de başıboş sokak köpeği sorunu bitmiyor.
Bu kez Diyarbakır'da bir olay meydana geldi.
Merkez Sur ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi’nde 5 yaşındaki D.F., başıboş sokak köpeği saldırısında kafasından yaralandı.
KAFATASINDA SIYRIKLAR OLUŞTU
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
D.F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kafasında sıyrıklar oluşan küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bu kez Diyarbakır'da bir olay meydana geldi.
Merkez Sur ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi’nde 5 yaşındaki D.F., başıboş sokak köpeği saldırısında kafasından yaralandı.
KAFATASINDA SIYRIKLAR OLUŞTU
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
D.F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kafasında sıyrıklar oluşan küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.