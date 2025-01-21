  • USD: 35,55 - 35,62
  • EURO: 36,83 - 36,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır'da başıboş köpek sorunu! Küçük çocuk yaralandı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde başıboş sokak köpeği saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 21.01.2025 - 15:32 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:35 / Editör: Fehmi Öztürk
Diyarbakır'da başıboş köpek sorunu! Küçük çocuk yaralandıTürkiye'de başıboş sokak köpeği sorunu bitmiyor.

Bu kez Diyarbakır'da bir olay meydana geldi.

Merkez Sur ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi’nde 5 yaşındaki D.F., başıboş sokak köpeği saldırısında kafasından yaralandı.

KAFATASINDA SIYRIKLAR OLUŞTU

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

D.F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kafasında sıyrıklar oluşan küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.