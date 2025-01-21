Bakan Ersoy'dan Kartalkaya açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, 'Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz.' ifadesini kullandı.Ersoy, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangının herkesi derinden üzdüğünü belirten Ersoy, şunları kaydetti:'Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun.'