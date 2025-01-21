Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları 21 Ocak sabahına yükselişle başladı. Peki, gram, ons, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları yeni yılla beraber altın günlerini yaşamaya başladı.



Küresel piyasalardaki karışık görünüme rağmen altına olan talep artışa geçti.



Altın fiyatları 19 Aralık 2024'ten bu yana yükselişini sürdürüyor ve yeni rekorlara sahne oluyor.



ABD Başkanlığı devralan Donald Trump'ın açıkladığı korumacılık yaklaşımları altını destekledi.



ONS ALTIN



Ons altın güne 2709 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2702 dolar, en yüksek de 2727 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2724 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 3099 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3092 lira, en yüksek de 3121 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3118 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 3101 liradan alınırken 3144 liradan satılıyor.



21 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?



Alış 5.041,00

Satış 5.080,00

