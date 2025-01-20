Suriye yönetiminden teröristlere net mesaj: Terör örgütü PKK’ya yolun sonu gözüktü!

Suriye'de kurulan yeni yönetim ülkedeki Esad karşıtı bütün silahlı grupları tek çatı altında Suriye Silahlı Kuvvetlerine entegre etmek istiyor.Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş Şara, silahlı grupların tamamının savunma bakanlığı altında birleştirileceğini bildirmişti.21 Aralık'ta Suriye'nin yeni Savunma Bakanı olarak atanan Tümgeneral Murhef Ebu Kasra, göreve geldiğinden bu yana Suriye'deki Esad karşıtı fraksiyonları tek bir komuta yapısı altında birleştirmeyi önceliklerinden birisi haline getirdi. Ebu Kasra terör örgütü PKK/YPG'nin tasfiye olup yeni kurulacak Suriye ordusuna katılmasını talep etti.Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ise geçen hafta Suudi Arabistan'ın Eş-Şark Haber kanalına verdiği röportajda, temel taleplerinden birinin adem-i merkeziyetçi bir yönetim olduğunu ve PKK/YPG'nin Suriye Savunma Bakanlığı'na entegre olmaya açık olduğunu ancak bunun ayrı bir 'askeri blok' olarak gerçekleşmesini istediklerini ve terör örgütünün dağılmayacağını bildirdi.Ebu Kasra pazar günü bu öneriyi reddetti. Ebu Kasra, ülkenin kuzeydoğusunda konuşlu ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin, yeni kurulacak Suriye silahlı kuvvetleri içerisinde kendi bloklarını kurmalarına onay vermedi.Reuters'a konuşan Ebu Kasra, 'Savunma Bakanlığı hiyerarşisi içerisinde orduya gireceklerini ve askeriyenin bir parçası olacaklarını söylüyoruz, bu konuda bir sorunumuz yok. Ancak Savunma Bakanlığı içinde ayrı bir askeri blok olarak kalmaları, ordu içinde böyle bir blok oluşturmaları doğru değil.' ifadelerini kullandı.Ebu Kasra ayrıca, PKK/YPG terör örgütünün elebaşlarının Suriye ordusuna katılma meselesini ele almada ağırdan aldıklarını bildirdi.Ebu Kasra, PKK/YPG elebaşlarını entegrasyon görüşmelerini ertelemekle suçlayarak, diğer silahlı gruplar gibi onların da Savunma Bakanlığı'na dahil edilmesinin Suriye devletinin bir hakkı olduğunu bildirdi.