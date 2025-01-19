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Beyaz Gazete
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MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 19.01.2025 - 13:13 Güncelleme: 19.01.2025 - 13:19 / Editör: Edin Uslu
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildiBakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Aziz vatanımızı terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz' denildi.

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi