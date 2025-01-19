MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.Aziz vatanımızı terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz' denildi.