Mansur Yavaş'ın algı belediyeciliği!

Uyan Türkiyem' programına konuk olan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki algılıcık oyunlarına değindi.Algı yapmakta,insanları kandırmakta CHP'nin bir numara olduğunu belirten Melih Gökçek, konu hakkındaki söylemleri gündem olduMelih Gökçek:' Biz belediyecilik yapıyorduk ama buna karşılık Mansur Yavaş belediyecilikten anlamadığı için algı belediyeciliği yapıyor. İnsanları aldatmada Mansur Yavaş 1, Ekrem İmamoğlu 2.' dedi.Son zamanlarda gündemden düşmeyen yolsuzluk operasyonu olan 'tabut' skandalı hakkında da söyledikleri ise gündem olduMelih Gökçek: 'Sen kime alıyorsun Mansur Yavaş, 1 milyon 250 bin ceset torbasını? Eğer belediye başkanının 45 bin tabut, 1 milyon 250 bin ceset torbası alınmasından haberi yoksa bıraksın belediye başkanlığını.' dedi.Sürekli emekli yardımı algısıyla prim yapan Yavaş'ın iddia ettiği algı operasyonuna da değinen Melih Gökçek, konu hakkında şunları söyledi:Melih Gökçek:' Mansur Yavaş, Ankara'daki emeklilerin yüzde 2'sine aylık 271 lira para veriyor. Bununla bütün sorunları çözmüş, bütün emeklilerin işini halletmiş oluyor.' dedi.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Et Yardımı' algısını da ortaya döken Melih Gökçek, rakamlarla yapılan sözde yardımların tezatlığını ortaya döktü.Gökçek konu ile ilgili şunları söyledi:Melih Gökçek: 'Senin kitabında yıllık ortalama 3.5 ay vermişsin, millete her ay et yardımı veriyorum diye yalan söylüyorsun..' dedi.Kendi dönemindeki yardımlarıyla şu anki yapılan yardımların arasındaki değerlendiren Gökçek, rakamlarla Yavaş'ın yine algı operasyonunu ortaya çıkardı.Melih Gökçek konu hakkında şunları ifade etti:Melih Gökçek: 'Benim dağıttığım yardım, bütçenin %5'i kadar. Mansur Yavaş'ınki %0,45'i kadar. Yani Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın 11 katı gıda yardımı dağıtmış.Bakarsın ki Mansur herkesi doyuruyor. Böyle bir yalan, böyle bir algı olabilir mi?' dedi.Hakkında bir sürü iddia bulunan Yavaş'ın sessizliğini açıklayan 'Melih Gökçek, Yalanı nasıl izah edecek?' dedi.Yapılan gıda ve temizlik yardımları yalanını ortaya çıkaran Melih Gökçek bunları ifade etti:Melih Gökçek:' Yalanı nasıl kalkıp izah edecek? 2 defa gıda yardımı yapmışsın, kitaba yazmışsın. Kürsüye çıkıyorsun, her ay gıda yardımı dağıtıyorum diyorsun. Niye yalan söylüyorsun arkadaş? Ver beni mahkemeye.' dedi.Ankara'nın en büyük problemlerinden biri olan trafik konusuna da değinen Melih Gökçek, verilen sözlerin tutulmadığını aktardı ve şunları söyledi:Melih Gökçek:" Ben o dönemde ihtiyacın 2 katından fazla yol yapmak suretiyle trafiği her sene rahat tuttum. Ama Mansur Yavaş yapmıyor" dedi.