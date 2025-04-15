Murat Ongun 'ilişkim yok' demişti! Tapeler ele verdi: Gizli kasalarla 'sır' Sırbistan seferi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve suç örgütünün üst düzey yöneticisi olarak gösterilen Murat Ongun'un, örgütün gizli kasaları olduğu değerlendirilen reklam ihalecileri Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı ile birlikte şubat ayının ilk haftasında aynı uçakla Sırbistan'ın Belgrad şehrine gidip döndükleri belirlendi.Savcılık, Murat Ongun'un ifadesinde 'Tanıyorum ancak bir ilişkim yok.' dediği Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'la yaptığı 'sır' Sırbistan seferinin perde arkasını araştırıyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında şüphelileri yakın markaja aldı.Kültür AŞ ve Medya AŞ'den onlarca usulsüz ihale aldıkları ve gizli kasa oldukları değerlendirilen Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'ın yanı sıra Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk teknik takibe alındı.Yapılan teknik takipte Murat Ongun'un şoförü ile diğer şoför Serdar Hayırcı'nın yaptığı bir görüşme, ilginç bir detayı ortaya çıkardı.Şoförler Kadir Öztürk ile Serdar Hayırcı arasında yapılan telefon görüşmesinde, havalimanına ne zaman gidecekleri konusu konuşuldu.Uçağın iniş saatinin belirtildiği konuşmada, iki şoföründe havalimanında yolcu karşılayacağı anlaşıldı.Bunun üzerine emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede 9 Şubat 2025 tarihinde Murat Ongun eşi Zeynep Ongun, Emrah Bağdatlı eşi Hamide Bağdatlı ve Hüseyin Köksal eşi Sena Köksal'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan aynı uçakla İstanbul Havalimanı'na dönüş yaptıkları tespit edildi.Derinleştirilen incelemelerde şüphelilerin bir hafta önce Belgrad'a yine aynı uçakla gittikleri belirlendi.Suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilen Murat Ongun, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadesinde örgütün gizli kasaları olduğu öne sürülen reklam ihalecileri Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'ı tanıdığını ancak her iki isimle de bir ilişkisinin olmadığını söylemişti.Ongun'un, bir ilişkim yok dediği isimlerle birlikte yurt dışına gidip gelmesi dikkat çekti.Sırbistan'a yapılan ziyaretin tatil ziyareti görüntüsü verilmiş bir ziyaret olabileceğini değerlendiren savcılık, sır ziyaretin perde arkasını araştırıyor.