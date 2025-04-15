Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye soğuk geçen günlerin ardından ilkbaharı beklerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün sarı kodla 27 ili kapsayan soğuk ve karlı hava uyarısı yaptı. Yayımlanan 15 Nisan hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar yurdun batısında yüzünü gösteren güneşle birlikte artmaya devam ederken birçok il kışlık giysilerine veda etmek için bir süre daha bekleyecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Nisan tarihli hava tahmin raporuna göre, yurdun doğu kesimleri çok bulutlu geçecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.Sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayları bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor.Hava sıcaklıkları ülke genelinde artmaya devam etse de, bazı bölgelerde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Rüzgar; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulan kuvvetli şekilde esecek. Meteoroloji, özellikle tarımsal üretim yapılan alanlarda zirai dona karşı da vatandaşları uyarıyor.Ankara, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak, Karabük.EDİRNE 17°C Parçalı bulutluİSTANBUL 18°C Parçalı bulutluKIRKLARELİ 17°C Parçalı bulutluSAKARYA 18°C Parçalı bulutluAFYON 15°C Az bulutluDENİZLİ 21°C Parçalı ve az bulutluİZMİR 21°C Parçalı ve az bulutluMUĞLA 22°C Parçalı ve az bulutluADANA 23°C Parçalı bulutluANTALYA 25°C Az bulutlu ve açıkBURDUR 18°C Az bulutlu ve açıkHATAY 21°C Parçalı bulutluANKARA 15°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 18°C Az bulutlu ve açıkKONYA 14°C Az bulutlu ve açıkNEVŞEHİR 10°C Parçalı bulutluBOLU 14°C Az bulutlu ve açıkKARABÜK 14°C Az bulutlu ve açıkSİNOP 14°C Parçalı bulutluZONGULDAK 14°C Az bulutlu ve açıkAMASYA 16°C Parçalı ve çok bulutluRİZE 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSAMSUN 14°C Parçalı ve çok bulutluTRABZON 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıERZURUM 2°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKARS 3°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıMALATYA 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluVAN 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıADIYAMAN 15°C Parçalı bulutluDİYARBAKIR 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluGAZİANTEP 16°C Parçalı bulutluMARDİN 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu