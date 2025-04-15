Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
İlkbahar gelmemekte direniyor. Meteoroloji'nin son raporuna göre bugün başkent Ankara dahil 27 ilde kuvvetli kar ya da karla karışık yağmur yağış var. Yurdun batısında ise güneyş yüzünü gösteriyor. Ancak yağış geçişleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.
Türkiye soğuk geçen günlerin ardından ilkbaharı beklerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün sarı kodla 27 ili kapsayan soğuk ve karlı hava uyarısı yaptı. Yayımlanan 15 Nisan hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar yurdun batısında yüzünü gösteren güneşle birlikte artmaya devam ederken birçok il kışlık giysilerine veda etmek için bir süre daha bekleyecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Nisan tarihli hava tahmin raporuna göre, yurdun doğu kesimleri çok bulutlu geçecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!
Sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayları bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
ZİRAİ DON RİSKİ SÜRÜYOR
Hava sıcaklıkları ülke genelinde artmaya devam etse de, bazı bölgelerde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Rüzgar; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulan kuvvetli şekilde esecek. Meteoroloji, özellikle tarımsal üretim yapılan alanlarda zirai dona karşı da vatandaşları uyarıyor.
SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER
Ankara, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak, Karabük.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
EDİRNE 17°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 18°C Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 17°C Parçalı bulutlu
SAKARYA 18°C Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON 15°C Az bulutlu
DENİZLİ 21°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 22°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 23°C Parçalı bulutlu
ANTALYA 25°C Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 15°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C Az bulutlu ve açık
KONYA 14°C Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 10°C Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU 14°C Az bulutlu ve açık
KARABÜK 14°C Az bulutlu ve açık
SİNOP 14°C Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 14°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA 16°C Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN 14°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM 2°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS 3°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
VAN 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADIYAMAN 15°C Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP 16°C Parçalı bulutlu
MARDİN 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu