CHP'li başkandan büyük zulüm: Engelli işçiden ne istiyorsunuz!

Bursa'da Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz aylarda yaptığı engelli personel kıyımına, bu kez de Mustafakemalpaşa İlçe Belediyesi katıldı. Mustafakemalpaşa İlçesine bağlı kırsal Aralık Mahallesinde, görme engelli annesiyle birlikte yaşayan ve kendisi de yürüme engelli olan İsmail Tahan, engelli personel kadrosuyla 5 yıldır belediyenin "Engelsiz Yaşam Merkezi"nde çalışıyordu.31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından CHP'li Şükrü Erdem'in başkanlık koltuğuna oturmasıyla, çalıştığı birimden alınarak önce belediyenin ana binasına ardından da ilçe dışındaki ulaşımı zor olan Şükrü Erdem Spor Tesislerine sürüldü. Burada da görevine bir süre devam eden İsmail Tahan, 1.5 ay önce aldığı "Tasarruf tedbirleri ve olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle iş akdinize son verilmiştir" tebligatıyla şok oldu.Emekliliğine 18 ay kala kapının önüne konan Tahan, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. 5 yıl önce işe çok ihtiyacı olduğu için belediyeye giderek iş istediğini söyleyen Tarhan, Dönemin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Kanar sağ olsun beni işe alıp ekmek verdi. "Engelsiz Yaşam Merkezi"nde çalışmaya başladım. İşimi aksatmadan ve elimden geldiğince eksiksiz yerine getirmeye uğraştım. Seçimlerden kısa bir süre sonra ise önce ana binaya aldılar, ardından spor tesislerine verdiler."Engelime rağmen ilçe merkezi dışındaki bu tesiste görevime devam ettim. Ama gidip gelmekte zorlanıyordum. Annemle yaşadığım kırsal Aralık mahallesinden, köy otobüsüyle önce ilçe merkezine geliyor, oradan da tekrar otobüse binerek tesislere gidiyordum. Benim için zor oluyordu. ""Bu nedenle ilçe merkezinde görev vermelerini talep ettim. Kısa bir süre sonra da işten çıkarıldığıma dair bir tebligat aldım. Kış günü işsiz kaldım. Kendim gibi engelli olan annemle birlikte, bir göz odadan oluşan evimizde yaşam mücadelesi veriyoruz" dedi.