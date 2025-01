MSB: 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 3 bin 226 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’na hoş geldiniz.Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir.Millî Mücadeleden bu yana en kapsamlı en yoğun ve etkin görevleri üstün bir başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla; 62’si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 3.226 (Irak’ın kuzeyi 1.539 / Suriye’nin kuzeyi 1.687 ) terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Diğer yandan geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ve Hakurk’ta devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesine eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecektir.Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 107 şahıs yakalanmış, 2.695 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 215, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3.634 olmuştur.Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 21 bin 310 gram uyuşturucu ele geçirilmiştir.BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLERKafkaslar’dan Karadeniz’e, Orta Doğu’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Akdeniz’e kadar geniş bir coğrafyada önemli inisiyatifler üstlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.Bu vesileyle Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin varoluş mücadelesinin lideri Doktor Fazıl Küçük'ü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı vefatlarının yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.İstikrarın tesisi ve sığınmacıların onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği Suriye’de;- Kalıcı güvenliğin tesisi için desteğimizi dünden daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi,- Yeni yönetimle Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olacağımızı ifade ediyor,- Sınırlarımıza ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki tüm unsurlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.Bu vesileyle,- 20 Ocak 2018’de, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başlayan,- Güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalayan,- Hudutlarımızın ve bölge halkının güvenliğini sağlayan Zeytin Dalı Harekâtı’nın 7’nci yıl dönümünde canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.İSRAİLÖte yandan, bir yılı aşkın süredir Orta Doğu’da uluslararası hukuku hiçe sayan ve Gazze’de insanlık utancının yaşanmasına neden olan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona ereceğine dair varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz.Ayrıca,- Ateşkesin sağlanmış olmasının tüm sorunların çözümü anlamına gelmediğini,- İki devletli bir çözümle sonuçlanacak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti’nin kurulması için esaslı çalışmalara başlanması gerektiğini vurguluyoruz.9 Ocak’ta, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile Mavi Vatan-2025 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katılan Sayın Bakanımız,- 10 Ocak’ta ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etmiş,- 15 Ocak’ta Dışişleri Bakanımız ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanımız ile Suriye’deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve İstihbarat Teşkilatı Başkanının yer aldığı 3+3 formatında Dışişleri Bakanlığımızda yapılan toplantıya katılmış, ardından Suriye’nin yeni Savunma Bakanı ile ikili görüşme gerçekleştirmiştir.- Sayın Bakanımız bugün de (16 Ocak) Moğolistan Savunma Bakanı ile Bakanlığımızda bir araya gelecektir.14 Ocak’ta NATO Askerî Komite Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’ya giden, NATO Daimî Temsilciliğimiz ile Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret eden ve Belçika Genelkurmay Başkanı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Sayın Genelkurmay Başkanımız, 15-17 Ocak tarihleri arasında NATO Askerî Komite Toplantısı’na katılmaktadır.Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız 13 Ocak’ta İspanya Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyet ile görüşme gerçekleştirmiş,Deniz Kuvvetleri Komutanımız, 14-16 Ocak tarihleri arasında Varna/Bulgaristan’da icra edilen Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubunun Komite Toplantısı ve Devir Teslim Töreni’ne iştirak etmiştir.Ayrıca Millî Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü ve beraberindeki heyet tarafından 14-15 Ocak tarihlerinde NATO Destek ve Tedarik Ajansına ziyarette bulunulmuştur.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin muharebe etkinliğinin muhafazası ve geliştirilmesine yönelik millî ve uluslararası tatbikat ve eğitim faaliyetleri de aralıksız sürdürülmektedir.Bu kapsamda,- 7-16 Ocak tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’de gerçekleştirilen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı ile,- 11 Ocak’ta Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Pakistan deniz kuvvetleri arasında düzenlenen Turgutreis-11 Tatbikatı başarıyla tamamlanmıştır.Birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkân ve kabiliyetlerini denemek ve eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla 20 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Kars’ta Kış-2025 Tatbikatı’nın yapılması planlanmaktadır. Seçkin Gözlemci Günü5 Şubat’ta gerçekleştirilecek tatbikata, 10’u fiili ve 6’sı gözlemci olmak üzere toplam 16 ülke katılım sağlayacaktır.Ayrıca 20-31 Ocak tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek Dynamic Mirage-2025 NATO Deniz Eğitimi Simülasyon Tatbikatı’na iştirak edilecektir.Ülkemizin öncülüğünde, Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan ve6 aydır Deniz Kuvvetlerimiz tarafından komuta edilen Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubunun (MCM BLACK SEA) Komite Toplantısı ve Devir Teslim Töreni 14-16 Ocak tarihleri arasında Varna/Bulgaristan’da icra edilmiş, Görev Grubu komutası 6 ay süreyle Bulgaristan’a devredilmiştir.Aden Körfezi’nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden teşkil edilen ve Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 7’nci kez komuta edilen Birleşik Görev Kuvveti-151 (Combined Task Force-CTF-151)’in komutası 22 Ocak’ta Bahreyn’de düzenlenecek tören ile Pakistan Deniz Kuvvetlerine devredilecektir.Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU ile Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru PLANET gemileri tarafından 13-16 Ocak tarihleri arasında İzmir’e liman ziyaretleri yapılmaktadır.TCG YZB.GÜNGÖR DURMUŞ ve TCG AYVALIK gemilerimiz tarafından17-19 Ocak tarihleri arasında Selanik/Yunanistan’a, 23-25 Ocak tarihleri arasında ise Dures/Arnavutluk’a liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, Romanya hava sahasında icra edilen Mukabil Hava Harekâtı eğitimlerine bugün (16 Ocak) 2 adet F-16 ve tanker uçağımız ile katılım sağlanmaktadır.SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİTeknolojinin gücüyle yükselen yerli ve millî savunma sanayimiz sayesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi her geçen gün daha da artmaktadır.Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda,- NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı ile,- Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından üretilen Millî Piyade Tüfeği (MPT-76MH) envantere alınmıştır.Ayrıca “Hassas Güdüm Kiti (HGK-84) Tedariki Projesi” kapsamında Bakanlığımıza bağlı ASFAT tarafından TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen muhtelif miktarda güdüm kiti (HGK-84A) Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir.Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri, planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir.- Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine “Memur Temini” başvuruları 20 Ocak’ta sona erecek,- Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak’a,- “Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini” başvuruları ise 29 Ocak’a kadar yapılabilecektir.2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;- Sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye,- Karada, denizde ve havada gösterdiği üstün başarılarla ülkemizin savunma ve güvenliğinin teminatı olmaya,- Ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sunmaya devam edecektir.