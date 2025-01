Gazze'de ateşkesin detayları netleşti

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım yapmaya devam ediyor..Kadın, çocuk ve yaşlı demeden binlerce masum sivili hedef alan İsrail, katliamın ilk zamanlarından bu yana süren ateşkes görüşmeleri kapsamında bir kez daha Hamas ile görüştü.Türkiye'nin de önemli roller üstlendiği Katar'da gerçekleşen görüşmelerde uzlaşma çıktı.Son dakika açıklaması ise Reuters'ten geldi.Yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlandığı bildirilerek 'İsrail ateşkes anlaşması için uzlaştı.' denildi.Ayrıca, AP'de yaptığı açıklamada taraflar arasında çıkan anlaşmazlığın çözüldüğünü bildirdi.ATEŞKESİN DETAYLARIAteşkes kararı sonrası ateşkes teklifinin detayları da ortaya çıktı..Detaylar hakkında bilgi sahibi bir yetkilinin Reuters'e yaptığı açıklamaya göre ateşkes anlaşmasında ana unsurlar sıralandı..Buna göre ateşkes teklifinde 3 aşama öne çıkıyor..1. AŞAMA- Altı haftalık ilk ateşkes aşaması, İsrail güçlerinin Gazze'nin merkezinden kademeli olarak çekilmesini ve yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geri dönmesini içeriyor.- Anlaşma, ateşkes süresince her gün 50'si yakıt taşıyan 600 kamyon dolusu insani yardımın Gazze'ye girişine izin verilmesini ve bu kamyonların 300'ünün kuzeye tahsis edilmesini öngörüyor.- Hamas, tüm kadınlar (askerler ve siviller), çocuklar ve 50 yaş üstü erkekler dahil olmak üzere 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak. Hamas önce kadın rehineleri ve 19 yaşından küçükleri, ardından da 50 yaşından büyük erkekleri serbest bırakacak.- İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı her sivil rehine için 30 Filistinli tutukluyu ve her İsrailli kadın asker için 50 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.- İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gözaltında tutulan 19 yaş altı tüm Filistinli kadın ve çocukları ilk aşamanın sonuna kadar serbest bırakacak. Serbest bırakılan Filistinlilerin toplam sayısı, serbest bırakılan rehinelere bağlı olacak ve bu sayı erkek, kadın ve çocuklar dahil olmak üzere 990 ila 1.650 Filistinli tutuklu arasında olabilir.- Hamas rehineleri altı haftalık bir süre zarfında serbest bırakacak, her hafta en az üç rehine serbest bırakılacak ve kalan 33 rehine süre bitmeden serbest bırakılacak. Önce tüm canlı rehineler, ardından da ölü rehinelerin cenazeleri teslim edilecek.- Anlaşmanın uygulanması Katar, Mısır ve ABD tarafından güvence altına alınacak.2. AŞAMA- Anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakereler birinci aşamanın 16. gününde başlayacak ve İsrailli erkek askerler de dahil olmak üzere kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, kalıcı bir ateşkesi ve İsrail askerlerinin tamamen geri çekilmesini içermesi bekleniyor.3. AŞAMA- Üçüncü aşamanın, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler gözetiminde, kalan tüm cenazelerin iadesini ve Gazze'nin yeniden inşasının başlamasını içermesi beklenmektedir.