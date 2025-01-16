B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Başvuru yapmayan para cezası ödeyecek

2016 yılında hayata geçirilen yeni nesil sürücü belgesi uygulaması, dokuz yılını doldururken yaklaşık 30 milyon sürücüye hizmet sundu. Uygulamanın başlangıcında, eski tip ehliyetlerin 2022 yılı sonunda geçersiz olacağı açıklanmıştı. Ancak pandemi dönemindeki aksaklıklar nedeniyle bu süre önce 31 Aralık 2024'e, ardından da 31 Temmuz 2025'e uzatıldı.İçişleri Bakanlığı, bu sürenin bir kez daha uzatılmayacağını kesin bir dille ifade etti. 1 Ağustos 2025 itibarıyla trafikte eski tip ehliyetle yakalanan sürücülere para cezası uygulanacak.Geçtiğimiz yılın sonunda eski tip ehliyetini yenilemeyen milyonlarca sürücü, nüfus müdürlüklerine yoğun bir şekilde başvurdu. Randevu sistemlerinde yaşanan sıkışıklık nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yenileme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu. Ancak bu sürenin kesinlikle son olduğu tekrar vurgulandı.2024 yılında eski tip ehliyetle trafikte yakalanan sürücülere 12 bin 978 TL ceza uygulanırken, bu rakam 2025 yılı için yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranıyla 18 bin 679 TL'ye çıkarıldı. Ağustos 2025'ten itibaren, yeni tip ehliyet almayan sürücüler bu ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.Yapılan değerlendirmelere göre, yenilenmeyen ehliyetlerin büyük kısmını B sınıfı sürücü belgeleri oluşturuyor. Düzenleme tüm ehliyet sınıflarını kapsamasına rağmen, özellikle B sınıfı sürücüler yenileme işlemlerinde geride kaldı.