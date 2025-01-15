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Beyaz Gazete
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Vapur seferlerine hava muhalefeti engeli!

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle bugün yapılacak bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Ekleme: 15.01.2025 - 09:21 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:22 / Editör: Fehmi Öztürk
Vapur seferlerine hava muhalefeti engeli!
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"