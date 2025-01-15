Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dün İzlanda üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının hafta boyunca ülke genelinde etkisini sürdüreceğini duyurmuştu. Meteoroloji, yeni günün ilk saatlerinde son dakika hava durumu raporunu yayımlarken tam 25 il için kar yağışı uyarısında bulundu.Uzman meteorologlar tarafından yalın son değerlendirmelere göre bugün hava Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağışlı geçecek.Tahminlere göre yağışlar; genellikle yağmur​ ve sağanak​, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.Çanakkale 5°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurluEdirne 2°C- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıİstanbul 7°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurluKırklareli 3°C- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıAfyon 11°C- Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluDenizli 16°C- Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİzmir 13°C- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMuğla 11°C- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAdana 20°C- Parçalı zamanla çok bulutluAntalya 17°C- Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak yağışlıHatay 17°C- Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıMersin 20°C- Parçalı zamanla çok bulutluAnkara 8°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurluEskişehir 9°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurluKonya 12°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurluSivas 10°C- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlıBolu 7°C- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlıDüzce 7°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurluSinop 12°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurluZonguldak 8°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurluAmasya 8°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurluArtvin 10°C- Çok bulutluSamsun 9°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurluTrabzon 11°C- Çok bulutlu, sabahın ilk saatlerinde hafif yağmurluErzurum 0°C- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ilçeleri kar yağışlıKars -1°C- Parçalı zamanla çok bulutluMalatya 5°C- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlıVan 6°C- Parçalı zamanla çok bulutluDiyarbakır 13°C- Parçalı ve çok bulutluGaziantep 14°C- Parçalı bulutluSiirt 13°C- Parçalı ve çok bulutluŞanlıurfa 16°C- Parçalı bulutlu