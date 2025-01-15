İzmir’de 2,5 milyarlık vurgun yapmıştı: Sedat Ocakçı çetesine ikinci dalga operasyon!

İzmir'de sosyal medya paylaşımlarıyla lüks yaşamını gözler önüne seren Sedat Ocakcı, holdingin bahçesinde eşine sürpriz hazırlayarak son model Lamborghini ve Mini Cooper marka spor araç hediye etmişti.Bu anları çektikleri video ile ölümsüzleştiren Sedat Ocakcı'nın lüks araçları hediye paketi yaptırması dikkat çekmişti. Paketlerin kurdelesini açan Seçilay Ocakcı'nın 'İnanmıyorum' diyerek şaşkınlık yaşadığı anlar videoya yansımıştı.Ocakçı Holding'in sahibi FETÖ'den ihraç Sedat Ocakçı başta olmak üzere şirketin müdürü, yatırım ve borsa danışmanı olarak görev yapan şüpheliler mağdurlara, 'Yozgat'ta drone üretimi yapıyoruz. Ayrıca borsada da yapay zeka ve akıllı borsa robotu ile kazanç sağlıyoruz. Yatırımda bulunursanız aylık yüzde 17 kar payı dağıtacağız' yalanını söyledi.Bu yalana inanan 2 bin 500 kişi şirketin banka hesaplarına 300 bin lira ile 6 milyon lira arasında değişen tutarlarda para yatırdı. 2 bin 500 kişiden toplam 2.5 milyar lira para toplandı.Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı'nın yerel gazetelerde ve sosyal medya hesaplarında duyuru yayınlayarak 'Portföyü kapattım. Tüm yatırımcıların ana paralarını iade edeceğim' dedi.Sedat Ocakçı bu duyurunun ardından paraların bulunduğu soğuk cüzdanın akrabası tarafından çalındığı iddiasıyla şikayette bulundu. İzmir polisi tarafından geçen yıl düzenlenen operasyonda aralarında Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı, şirketin Genel Müdür Yardımcısı olan emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da bulunduğu 27 şüpheli tutuklanmıştı.Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikinci dalga operasyonu için harekete geçti. Ekipler banka hesap hareketleri, telsiz görüşme kayıtları, HTS analiz raporu ve tutanaklar neticesinde 27 yeni şüphelinin daha kimliğini belirledi. İzmir ve Erzincan'da düzenlene eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.13 şüpheli emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest kalırken, 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 14 şüpheliden Hasan Albaz, Hüseyin Albaz, Tezcan Palabıyık ve Sevil Satış tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.