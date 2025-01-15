CHP'li Beşiktaş belediye başkanı tutukluyken diğer CHP'li başkanlar halay çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 24 şüpheli ile tutuklanarak yerine kayyum atanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu toplam 47 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balıkesir'de gözaltına alındığı öğrenildi. Akpolat'ın İstanbul'a getirileceği bildirilmişti.Tutuklu bulunan CHP'li Ahmet Özer'in yerine kayyum atandığı ve İstanbul'un Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltında olduğu sırada İstanbul'a gelen Faruk Demir, türküler söyledi. CHP'li Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Ardahanlı CHP'li İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'inde bulunduğu bol türkülü, halaylı gece gerçekleştirildiği ortaya çıktı.CHP'li başkanların ve vekillerin halay çektiği, Serhat Ardahanspor Kulübü için İstanbul'da düzenlenen dayanışma gecesinde 13 milyon TL toplanıldığı öğrenildi.