Bodrum'da sağanak sonrası felaket olay! '

Muğla'nın Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi'ndeki bir sitede gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından istinat duvarı çöktü.Binada oturanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.'GÜRÜLTÜYLE UYANDIK'Çöken duvarın altında kalan otomobil, hasar gördü. Otomobil sahibi Tarık Helvacı, '7-8 yıldır taş duvarın altından foseptik suyu akıyor, yağışla da birlikte en sonunda çöktü. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Gürültüyle uyandık, arabamda hasar meydana geldi' dedi.