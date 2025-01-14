YouTuber’ların kazançları dudak uçuklattı! Milyonlar havada uçuyor

Dünyanın her yerinde 7'den 70'e herkesin kullandığı en popüler video platformu olan YouTube'un popüler isimlerinin 2024 yılında elde ettikleri kazanç tahminleri açıklandı.Bir istatistik sitesi olan SocialBlade tarafından her yıl yapılan çalışmalar sonucunda tahmini verilere göre ortaya çıkan sonuçlar şaşırttı.Söz konusu site tarafından yayınlana 2024 yılının en çok kazanan Türk YouTuber'ları listesinde Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak ve Tuna Tavus gibi bilinen isimler yer alırken bu isimlerin kazançları dudak uçuklattı.SocialBlade tarafından yapılan tahminlere, YouTube Premium, Google AdSense ve reklam ajansları ile yapılan gelirler yıllık kazançlara dahil değil. Platformu listeyi Google'ın algoritmalarına göre tahmini bir şekilde belirliyor.Kazanç verileri, YouTube gelirleri, kanalın abone sayısı, izlenme sayıları ve video yükleme sıklığı gibi faktörler hesaplanarak tahmin ediliyor.Tuna Tavus: 130.000.000 TL (3.7 milyon dolar)Ruhi Çenet: 113.600.000 TL (3.2 milyon dolar)Orkun Işıtmak: 120.000.000 TL (3.4 milyon dolar)Testo Taylan: 85.000.000 TL (2.4 milyon dolar)Deli Mi Ne?: 18.424.000 TL (519.000 dolar)Mertcan Bahar: 17.750.000 TL (500.000 dolar)Alper Rende: 13.800.000 TL (391.400 dolar)Burak Oyunda: 2.000.000 TL (58.000 dolar)