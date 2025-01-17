CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda şok detaylar: Hastane satışından 180 milyonluk vurgun!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu ve diğer 21 şüphelinin de tutuklandığı soruşturma kapsamında, Aktaş'ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı uygulandı.Öte yandan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadeleri tamamlaman dün sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Yaklaşık 10 saat süren savcılık ifadelerinin ardından, Aktaş ve Akpolat'ın aralarında yer aldığı 31 şüpheli tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.Sulh Ceza Hakimliği'nde şüphelilerin sorguları tamamlandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgütüne üye olmak' ve 'Rüşvet almak' suçlarından, örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş ise 'Rüşvet vermek' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçların tutuklandı. Diğer şüphelilerden 21'i tutuklandı, 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Aktaş'ın, Beşiktaş Belediyesi yöneticileri ile organize şekilde hareket ederek gerçek değeri 651 milyon lira olan Beşiktaş Belediyesi'nin mülkiyetindeki Özel Etiler Hastanesi'ni sahte değerleme raporuyla 470 milyon liraya satın aldığı ortaya çıkmıştı.Söz konusu hastanenin satışını şüpheli bularak incelemeye alan savcılık 8 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen taşınmaz değerleme raporunda hastanenin gerçek değerinin 651 milyon 291 bin Türk Lirası olduğunu tespit etti.Yapılan tespit üzerine hastanenin gerçek değerinden 180 milyon Türk Lirası daha düşük bir bedele Aktaş'a satıldığı, satış için Beltaş tarafından düzenlenen ve 323 milyon Türk Lirası bedel çıkarılan değerleme raporunun sahte olduğu belirlendi.Aziz İhsan Aktaş'ın hastane satın alımı için Beşiktaş Belediyesi iştiraki BELTAŞ'a ödediği 470 milyon Türk Lirası'nı ödediği, BELTAŞ'ın da bu paranın 70 milyon lirasını uhdesine tuttuğu, geri kalan yaklaşık 400 milyon lirayı ise belediyenin kasasına aktardığı belirlendi. Belediyenin de bu 400 milyon TL'yi bir süre sonra yine Aktaş'a aldığı ihalalerden kaynaklı alacağı nedeniyle ödediği öğrenildi. SABAH'ın yaptığı araştırmalara göre Aktaş'a giden bu paranın, kendisine ait Elif LPG, Barka, Vekontek ve Bilginay isimli şirketlere gittiği saptandı.Beşiktaş Belediyesi iştiraklerinden Beltaş'ın mülkiyetindeki Ortaköy Mahallesi 385 ada 5 parselde bulunan Özel Etiler Hastanesi taşınmazının 26 Temmuz 2024 tarihinde Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu Elif LPG isimli firmaya satıldığı belirlendi. Satışa ilişkin yapılan incelemelerde söz konusu taşınmaza ait Beltaş tarafından düzenlenen değerleme raporunda hastanenin değerinin 323 milyon 544 bin Türk Lirası olarak belirlendiği görüldü. Düzenlenen bu rapora istinaden hastane değerleme raporundaki rakamın üzerinde bir fiyata satılmış gibi gösterilerek 470 milyon 760 bin Türk Lirası karşılığında Aktaş'a ait şirkete satıldı.Beşiktaş Belediyesi mülkiyetindeyken Aziz İhsan Aktaş'a yapılan satışı ile 180 milyon Türk Lirası vurgun yapıldığı belirlenen Özel Etiler Hastanesi, tabelası değiştirilerek 'Central Hospital' ismi ile faaliyet yürütmeye başladı.