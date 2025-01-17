Çanakkale'de kadın esnaflara şok şantaj! Sahte videolar üretti 'çıplak' görüntülerle tehdit etti

Çanakkale esnafının adeta kanını emen azılı çetenin 160 milyonluk mide bulandıran tefecilik vurgunu, onlarca mağdurun Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikâyet başvurusuyla ortaya çıktı.İddiaya göre tefecilik çetesinin liderliğini yapan otopark işletmecisi ''Ayı Ramazan'' lakaplı Ramazan I. 'Yağma' suçundan 10 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunmasına rağmen uzun bir süredir yakalanamıyordu. Ramazan I., suç örgütünü saklandığı yerden kontrol ederken, tefecilik çetesi, özellikle yüklü miktarda piyasaya borcu olan esnaf kadınları hedef alıyordu.SAHTE EVRAKLARLA YÖNETİME GİRDİİddiaya göre Ramazan I'.nın en yakınındaki adamlarından biri olan ve sahte diplomalar hazırlayarak Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin yönetimine giren Şener Ç.'nin görevi, kooperatifte üye olan ve piyasaya borcu olan esnaf kadınları tespit etmek ve onlara kredi sağlamaktı.KADIN ESNAFLARI BORÇLANDIRDIİddiaya göre Şener Ç.'den gelen bu teklifi kabul eden kadın esnafların kredileri, örgüt üyelerinin kefil olmasıyla onaylanıyordu. Kadın esnaflara yönelik şantaj ve tehditler ise paranın teslimi sırasında başlıyordu. Şener Ç., esnaf kadınlara 'Sana kefil olduk' diyerek tehdit ve şantajlarla paraların yarısına el koyuyordu.'YA DÜKKÂN YA YAŞAM'İddiaya göre kooperatiften kredi kullandırılan bir kadına giden Şener Ç. ve beraberindeki adamlar 'Bizi buraya Ayı Ramazan gönderdi. Borcun daha bitmedi.' diyerek boş senetler imzalattı. Bir süre sonra kadın esnafın işlettiği dükkânı basan Ramazan I, ise, 'Beni bilen bilir bilmeyen öğrenir. Bu dükkâna el koyuyorum. Bir an önce bu dükkânı boşaltıyorsunuz' dedi.Birkaç gün sonra dükkâna giden Şener Ç. ise, 'Süreniz azalıyor. Ya dükkân ya yaşam. Ramazan abim gerekeni söylemiş. Dükkânı boşaltıp gidin' diyerek tehdit etti.ÇIPLAK VİDEOLARLA ŞANTAJÇeteden gelen tehditlere maruz kalan esnaf kadınlar, bir de sahte üretilen pornografik videolarla şantaj edildi. İddiaya göre, tehditlere boyun eğmeyen esnaf bir kadının, sosyal medyadaki fotoğraflarını kopyalayan çete üyeleri, fotoğrafları pornografik videolara ekleyip, sosyal medyada yayınladı. Baskılara dayanamayan genç kadın dükkânı devretmek zorunda kalırken, bir mağdur kadın ise evdeki bir çok eşyasını satarak borcunu ödemek zorunda kaldı. Çete üyeleri, bir mağdur kadını 'borcunu eşine söyleriz' diyerek zorla birlikte oldu ve görüntüleri videoya çekildi.ŞİKAYETÇİ OLMAKTAN KORKTULARBirçok kadın korkudan şikayetçi bile olamazken, 2 kadın mağdur isminin gizli tutulması kaydıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada vatandaşın adeta kanını emen azılı çete çökertildi. 36 ekibin katıldığı 'Arıkovanı' operasyonunda 13 işyeri ve ikamette yapılan eş zamanlı baskında silah, uyuşturucu, çek ve senetler ele geçirilirken 10 kişi gözaltına alındı.5 KİŞİ TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen Ramazan I., Şener Ç., , Serdar B., Cemil I., Engin B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.