FETÖ'cülerin X propagandası: Erişim engelleri artınca 'uygulamayı değiştirin' mesajı geldi

FETÖ'cüler için sorunlar ABD seçimlerinde örtülü bir şekilde destekleri Demokrat aday Kamala Harris yerine Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanması ile başladı. İç işleyişlerinde yeterince problem ile karşı karşıya olan FETÖ'cüler, Trump'ın kazanması ile Trump'a en büyük desteği veren sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın şirketinin, FETÖ'cülerin X hesaplarına Türkiye'de erişim engeli getirmesi ile bir darbe daha aldı.FETÖ'cüler sosyal medya platformu X'i oldukça yoğun kullanıyordu. Türkiye'deki örgüt üyelerini manipüle etmek için milyonlar harcayarak bir trol ağı bile kurmuştu. Ancak, Elon Musk'ın getirdiği engel ile örgüt en iyi kullandığı erişim ağını kaybetmiş oldu. Örgütün manipülatör isimleri Türkiye'deki FETÖ'cülere X üzerinden ulaşamadıkları için bu sefer başka platformlara geçme yolunu seçti. FETÖ'cüler, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in kurduğu Bluesky adlı sosyal medya platformunu kullanmaya başladı. FETÖ üst yönetimi Bluesky'ın kullanılması yönünde talimatlar gönderdi. Avrupa veya ABD'de rahat yaşamlarını sürdürmeye devam eden FETÖ'cü gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Levent Kenez, Ekrem Dumanlı gibi isimler X hesaplarından ve Youtube kanallarından örgüt üyelerine Bluesky'a geçmelerini söyledi. Örgüt içindeki Whatsapp gruplarından, FETÖ üyelerine Bluesky hesapları açarak örgüt mensubu gazetecileri takip etme talimatları verildi. FETÖ'cülerin Bluesky'a geçmesi için adeta bir kampanya başlatıldı.Tüm bu gelişmelerin yanı sıra elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter farklı bir strateji uygulamaya koydu. Eski NBA oyuncusu FETÖ'cü Enes Kanter, tanınırlığını fırsata çevirerek Trump'ın seçilmesinden sonra Cumhuriyetçilere yanaşmaya başladı. Donald Trump başta olmak üzere ABD kabinesinde yer alacağı açıklanan isimler ile aynı fotoğraf karesinde olmak için bir yarışa girdi. Bu isimlerden biri de X platformunun sahibi Elon Musk'tı. FETÖ'cü Kanter'in Musk'a yanaşması bir tesadüf değildi. Sosyal medya hesabından Musk ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Kanter, Türkiye'de hesaplarına erişim engeli getirilen örgüt mensubu gazetecileri gündeme getirdiğini de yazarak algı oluşturmaya çalıştı. Enes Kanter Cumhuriyetçiler ile 'yakın' gibi görünmeye çalışırken, diğer FETÖ'cü gazetecilerin örgüt üyelerini Bluesky'a çağırması aslında örgüt içindeki dağılmaları gösterdi. FETÖ'cü Kanter'in tek derdinin de kendi güvenliği olduğu ortaya çıktı.