Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Kırıkkale ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kayseri, Kırşehir, Niğde, Çankırı, Yozgat, Karaman, Nevşehir, Tokat, Çorum, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.İl il hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE -4°C, 7°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR -1°C, 6°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 5°C, 12°CParçalı ve az bulutluİZMİR 5°C, 14°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 2°C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutluHATAY 4°C, 19°CParçalı ve çok bulutluMERSİN 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale çevrelerinin yağmur, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Çankırı, Yozgat, Karaman ve Nevşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutluKONYA 2°C, 6°CParçalı ve çok bulutluSİVAS -1°C, 3°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluSİNOP 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluZONGULDAK 5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluARTVİN 2°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 7°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -7°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıKARS -11°C, -2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutluVAN -5°C, 2°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 1°C, 13°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 3°C, 13°CParçalı ve az bulutluSİİRT 2°C, 13°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 7°C, 14°CParçalı ve az bulutlu