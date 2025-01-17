Minik öğrencilerden Mehmetçik’e atkı: Askerlerimiz Üşümesin
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören Beldesi’nde anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. Akören İlkokulu öğrencileri, askerlerimizin soğuk kış şartlarında üşümemesi için kendi elleriyle atkılar ördü. Küçük ellerin ilmik ilmik sevgiyle işlediği bu atkılar, Mehmetçiklerimize sıcak bir hediye olurken, aynı zamanda yürekleri de ısıttı.
Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan ve Akören Belediye Başkanı Hacı Candan, bu anlamlı çalışmaya destek vermek ve öğrencileri motive etmek için Akören İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Aslan ve Başkan Candan, hem öğrencilerle hem de öğretmenlerle bir araya gelerek bu özel projeye katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.
GÖNÜLLER ISINACAK
Kaymakam Emrah Aslan, 'Bu anlamlı çalışmayı gerçekleştiren sevgili öğrencilerimize ve onların kıymetli öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Minik yürekler, büyük bir sevgiyle askerlerimiz için ördükleri atkılarla hem onların bedenlerini hem de gönüllerini ısıtacak. Bu tür çalışmalar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor,' dedi.
GELECEĞE OLAN İNANCIMIZI TAZELEDİLER
Akören Belediye Başkanı Hacı Candan ise öğrencilerin bu duyarlı davranışından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 'Çocuklarımız, bu çalışmalarıyla bir kez daha bizim geleceğe olan inancımızı tazeledi. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz,' ifadelerini kullandı.
ATKILAR SEVGİYLE ÖRÜLÜYOR
Öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde hayata geçirdiği 'Askerlerimiz Üşümesin' projesi, hem duygusal hem de toplumsal bir mesaj taşıyor. Sevgiyle örülen atkılar, Türk askerine destek olmanın yanı sıra, öğrencilerin paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren bir etkinlik olarak öne çıktı. Minik ellerin büyük yürekleriyle hayata geçen bu anlamlı proje, Afyonkarahisar'ın birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere hazırlanan atkılar, küçük yüreklerin büyüklüğünü göstermesi açısından oldukça etkileyici bir davranış sergiledi.