Minik öğrencilerden Mehmetçik’e atkı: Askerlerimiz Üşümesin

Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan ve Akören Belediye Başkanı Hacı Candan, bu anlamlı çalışmaya destek vermek ve öğrencileri motive etmek için Akören İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Aslan ve Başkan Candan, hem öğrencilerle hem de öğretmenlerle bir araya gelerek bu özel projeye katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.GÖNÜLLER ISINACAKKaymakam Emrah Aslan, 'Bu anlamlı çalışmayı gerçekleştiren sevgili öğrencilerimize ve onların kıymetli öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Minik yürekler, büyük bir sevgiyle askerlerimiz için ördükleri atkılarla hem onların bedenlerini hem de gönüllerini ısıtacak. Bu tür çalışmalar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor,' dedi.GELECEĞE OLAN İNANCIMIZI TAZELEDİLERAkören Belediye Başkanı Hacı Candan ise öğrencilerin bu duyarlı davranışından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 'Çocuklarımız, bu çalışmalarıyla bir kez daha bizim geleceğe olan inancımızı tazeledi. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz,' ifadelerini kullandı.ATKILAR SEVGİYLE ÖRÜLÜYORÖğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde hayata geçirdiği 'Askerlerimiz Üşümesin' projesi, hem duygusal hem de toplumsal bir mesaj taşıyor. Sevgiyle örülen atkılar, Türk askerine destek olmanın yanı sıra, öğrencilerin paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren bir etkinlik olarak öne çıktı. Minik ellerin büyük yürekleriyle hayata geçen bu anlamlı proje, Afyonkarahisar'ın birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere hazırlanan atkılar, küçük yüreklerin büyüklüğünü göstermesi açısından oldukça etkileyici bir davranış sergiledi.