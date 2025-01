20 milyon öğrenci karnesini aldı, tatil zili çaldı: Bakan Tekin'den velilere mesaj!

Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren 'gelişim raporu' verildi.Öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınarak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtıldı. Velilere bu sayede çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanmış oldu.Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunuldu.20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi ise 20 Haziran'da sona erecek.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yarıyıl tatili dolayısıyla hem öğrencilere hem de velilere bir mesaj gönderdi.Karne heyecanınızı paylaşırken, her birinizin çabasını ve gayretini gönülden tebrik ediyorum. Karne, yalnızca bir dönemlik akademik performansınızı yansıtan bir belgedir. Her biriniz, potansiyeli sınırsız birer değersiniz ve bu, karnelerdeki notlarla ölçülemez, her daim bizler için kıymetlisiniz.Tatilde dinlenmenin yanı sıra süreci en verimli şekilde değerlendirmenize katkı sağlamak adına erişilebilir tatil kitapları hazırladık. Ayrıca, tatil boyunca açık olacak zanaat atölyelerimizle üretmenin, emeğin ve sabrın değerini bizzat deneyimleyebilirsiniz. Sizleri yeni dönemde dinlenmiş, yenilenmiş ve hayallerinizle güçlenmiş bir şekilde yeniden görmek en büyük temennimizdir.ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜRKıymetli öğretmenler;Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temelini sizlerin emeği ve adanmışlığıyla şekillendiriyoruz. Ülkemiz, sizlerin fedakârlıkları ve yüksek idealleri sayesinde geleceğe emin adımlarla kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Yeni dönemde de camiamızın ortak aklını ve dayanışmasını güçlendiren Öğretmenler Odası Buluşmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyorum.VELİLERE MESAJDeğerli veliler;Bu yarıyılın başarıyla tamamlanmasında, çocuklarınıza gösterdiğiniz sabır, sevgi ve anlayışın yanı sıra süreç boyunca sunduğunuz destekler, bizler için paha biçilemez bir değere sahiptir. Bu tatil dönemi, çocuklarınızla daha fazla vakit geçirip onların duygu ve düşüncelerini anlamak için kıymetli bir zaman dilimidir. Bu zaman dilimini evlatlarımızla sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmenizi temenni ediyorum.Eğitim ailemize iyi tatiller diliyorum.