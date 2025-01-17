ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Gazze'de ateşkes itirafı: Hamas'ı masaya Erdoğan getirdi

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan İsrail ordusu ateşkesi kabul etti. Hamas ve İsrail ateşkes ve esir takası konusunda anlaştı. 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan ateşkes anlaşmasına ilişkin ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın etkisi tartışılırken ABD Başkanı Biden, bir muhabirin ateşkes kararının kendisine mi yoksa Trump'a mı ait olacağı sorusuna 'Bu bir şaka mı?' yanıtını vermişti.ABD'deki ateşkesi sahiplenme tartışmaları sürerken çarpıcı bir itiraf ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den geldi. ABD'li bakan, Hamas'ın yeniden müzakere masasına dönmesi konusunda bölgedeki aktörlerle birçok görüşme yaptıklarını ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yardımını istediklerini söyledi.Blinken, 'Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi diğer aktörlere de gittik ve Hamas'ı masaya geri getirmesi ve bir anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışması için ağırlığını ve etkisini kullanmasını istedik. O da bunu yaptı.' ifadesini kullandı.Görevi birkaç gün sonra Donald Trump yönetimine bırakacak olan yönetimin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ı ateşkes masasına getirmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediklerini söyledi. Blinken, Hamas'ı masaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın getirdiği de ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı.'Başkan hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz.' diyen Erdoğan, 'Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.' demişti.Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.İsrail, Hamas'ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken, Hamas ateşkese bağlı olduğunu duyurdu.