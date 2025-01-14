Yenidoğan çetesi davasında flaş gelişme: Başsavcılık sanıkların o talebini reddetti

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında geçtiğimiz haftalarda ara karar açıklanmıştı.Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması talep edilen 10 tutuksuz sanıktan 7'sinin tutuklanmasına hükmedilmişti.İKİNCİ CELSE GÖRÜLÜYORBakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın 2. celsesinde sanıkların tutukluluk yönünden savunmalarının alınmasına devam ediliyor.BAŞSAVCILIK O TALEBİ REDDETTİÖte yandan dün bazı sanık avukatları dosyanın soruşturma savcısı Yavuz Engin ile duruşma savcısı Kadir Kocakaya'nın çekildikleri bir fotoğrafı yayınlamalarının doğru olmadığını iddia etmişti.Sanık avukatları duruşma savcısı Kadir Kocakaya'nın dosyadan el çektirilmesini talep etmişti.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebi reddettiği öğrenildi.