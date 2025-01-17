CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt Belediye Başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize eden 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde suç örgütü tespit edilmişti.Operasyonda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş beraberinde 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.Rıza Akpolat'ın da bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adliyesi'nde sevk edildi.40 şüphelinin ifadesi Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 9 savcı tarafından alındı.ÖRGÜT LİDERİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİRİfade süreci devam ederken milyonların sahibi olduğu iddia edilen örgütün lideri Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına el konularak mahkeme kararıyla tedbir konuldu.İFADELER TAMAMLANDIYaklaşık 10 saatin sonunda ifade işlemleri tamamlandı. En son ifade veren Rıza Akpolat'ın ifadesi yaklaşık 1.5 saat sürdü. Örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi de tamamlandı. Terör örgütüne üyelik suçundan tutuklu Ahmet Özer'in ifadesi yarın bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile alınacağı öğrenildi.BAŞKAN VE ÖRGÜT LİDERİ TUTUKLANDISulh Ceza Hakimliği'nde şüphelilerin sorguları tamamlandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "Suç işlemek amacıyla kurulan örgütüne üye olmak" ve "Rüşvet almak" suçlarından, örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş ise "Rüşvet vermek" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçların tutuklandı. Diğer şüphelilerden 21'i tutuklandı, 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İFADESİ ORTAYA ÇIKTIBelediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savcılık ifadesine dair yeni detaylara öğrenildi. Aylık gelirinin 85 bin TL olduğunu, 'Emza Akaryakıt' isminde inşaat firması olduğunu belirtti. Akpolat, "Beltaş yönetim kurulu üyelerini tanırım. Kurul üyeliğine benim seçebileceğim gibi kendi içlerinde anlaşarak birini üye yapabilirler. Ahmet Aktaş ismini bana Alican Abacı getirdi. Genel kurul kararları nihai olarak önüme geldiği için bu tür kararlardan haberim yoktur. Taşınmaz satımına ilişkin karar ise yönetim kurulu kararıdır. Bu hususu sonradan öğrendim" dedi.SATIŞ KARARI VEREN ŞİRKETSavcının, Ahmet Aktaş'ın yönetim kurulu üyesi seçilmesinden 1 gün sonra taşınmazların satışına dair karar alınması sorusuna Akpolat, bilgisinin olmadığını söyledi. Beltaş'a ait Rumeli Hisarı Mahallesi'nde bulunan taşınmazın satım gerekçesini bilmediğini, satışın kararını şirketin verdiğini ileri sürdü.RAKAMLAR ARASINDAKİ FARK SORULDUAkpolat, bahsi geçen taşınmazın Aziz İhsan Aktaş'a ait "Elif Lpg ve Akaryakıt" şirketine satım sürecine ilişkin ihale sürecinden bilgisinin olmadığını iddia etti. Beltaş'ın aldığı değerlendirme raporunda yer alan taşınmazın TL cinsinde 269 milyon, Euro cinsinden ise 4 milyon olan değerdeki tutarsızlığın sebebine de bilgisinin olmadığını ekledi. Satışı gerçekleşen taşınmazın "Elif Lpg ve Akaryakıt" firma tarafından yatırılan 70 milyon TL'nin maaş ödemesi gerekçesiyle Beltaş'ın başka bir hesabına, 400 milyon TL'nin Beşiktaş Belediyesi hesabına ve "Sarper Petrolcülük" isimli şirketin 301 milyon TL'yi belediyenin hesabına aktarılması soruldu buna karşılık Rıza Akpolat, "Paraların aktarılma gerekçesini bilmiyorum" dedi.DÜĞÜN TAKILARIYLA SERMAYE ARTTIRIMIRıza Akpolat, "Belediyenin yapmış olduğu ihalelerde usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Aziz İhsan Aktaş'la bağlantım yoktur. Başkanlık dönemimde kimseden menfaat temin etmedim. Kimse bana vaatte bulunmadı Bahsedilen kişi ve firmanın bazılarını ismen biliyorum. Halka temas halindeyim. Belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunu mesai arkadaşlarıma devrettim. Soruşturma konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısımları bize ait değildir. Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi budur. Duyunca mutlu oldum. Daha önce sermaye artırımı yapmıştım. Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim" diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.BELTAŞ BAŞKANI ADLİ KONTROLLE SERBESTHakimlik sorgusuna alınan isimlerden haklarında adli kontrol talep edilen Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya'nın da olduğu 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.