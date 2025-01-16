Bakan resmen duyurdu: O kişilere yeşil pasaport yolu açıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz gün katıldığı bir toplantıda ihracat finansman maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.Bakan Bolat’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenen "İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı"nda yapılan açıklamalar dikkat çekti.Bakan Bolat, ihracatçılara yönelik desteklerin artırılacağını ve finansman maliyetlerinde yeni indirimler planlandığını duyururken yeşil pasaport hakkında yaptığı açıklamaları ilgi odağı oldu.Bakan Bolat dikkat çeken açıklamalarında, ihracatçıların vize sorunlarını çözmek için yeşil pasaport uygulamasını genişletmeyi hedeflediklerini vurguladı.2024 yılında 8 bin 562 ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini ifade eden Bolat, bu sayıyı 2025 yılında 8 bin 500 seviyesinde tutmayı planladıklarını söyledi.Toplamda 27 bin 192 yeşil pasaporta ulaşıldığını vurgulayan Bolat, bu uygulamanın ihracatçılar için önemli bir kolaylık sağladığını belirtti.