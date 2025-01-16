Windows 11'e hâlâ geçmeyenler yandı: Microsoft'tan kullanıcıları şoke eden Office kararı!

Microsoft​, Microsoft 365 uygulamaları olarak bilinen Office uygulamalarını Windows 10​ işletim sisteminde artık desteklemeyeceğini açıkladı. Desteğin kesilmesi, Windows 10'un 14 Ekim'deki destek sonu ile aynı zamana denk geliyor ve Microsoft 365 uygulamalarını kullanmak isteyen işletmelerin ve tüketicilerin Windows 11'e yükseltmeleri gerekeceği anlamına geliyor.Microsoft bir blog gönderisinde 'Microsoft 365 Uygulamaları 14 Ekim 2025'ten sonra Windows 10 cihazlarında artık desteklenmeyecek. Cihazınızda Microsoft 365 uygulamalarını kullanmak için Windows 11​'e yükseltmeniz gerekecek' ifadelerini kullandı.Ekim ayında Windows 10'da Office uygulamaları için destek sona erecek olsa da, bu uygulamaların aniden çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor. Microsoft, aralık ayında güncellenen bir destek belgesinde, Windows 10 desteği sona erdikten sonra 'uygulamaların eskisi gibi çalışmaya devam edeceğini', ancak 'zaman içinde performans ve güvenilirlik sorunları' olabileceğini belirtiyor.Microsoft, insanların bu yıl Windows 10 kullanmayı bırakmasını gerçekten istiyor ve 2025'i 'Windows 11 PC yenileme yılı' olarak adlandırıyor. Şirket, geçen hafta CES'te eski bir Windows 10 PC'yi yenilemenin bu yıl yeni bir TV ya da telefon almaktan daha önemli olacağını açıkladı.Microsoft Başkan Yardımcısı ve Tüketici Pazarlama Müdürü Yusuf Mehdi, '2025 yılında insanların yenilemek isteyecekleri en önemli teknoloji parçalarından birinin buzdolabı, televizyon ya da cep telefonu olmayacağına inanıyoruz. Windows 10 bilgisayarları olacak ve Windows 11 ile ilerleyecekler' değerlendirmesinde bulundu.Windows 11'in benimsenme oranı hâlâ Windows 10'un gerisinde ve milyonlarca cihaz, Microsoft'un katı donanım gereksinimleri nedeniyle en son işletim sistemine yükseltilemiyor. Microsoft geçtiğimiz günlerde Windows 11 için Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0 gereksiniminin 'tartışmaya açık olmadığını' belirterek Windows 11'in eski donanımları desteklemesine kapıyı kapattı.