Bakanlık o firmaları tek tek ifşa etti: Sağlığımızla böyle oynamışlar: Pul bibere boya, pekmeze ilaç...

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimlerle insan sağlığını tehlikeye atan firmaları tek tek ifşa ediyor. Bakanlık son olarak yaptığı denetimde pul biberde, çikolatada ve pekmezde yapılan hileleri gözler önüne serdi. İştet aklit ve tağşiş yapan o firmalar...

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.Son yapılan testlerde; pul biber yapımında kullanımı yasaklı boya, pekmez yapımında ilaç etken maddesi kullanımı tespit edildi.Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır.Bu kapsamda, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.