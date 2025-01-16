Borç kapanmıyor, satış bitmiyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 8,7 milyar TL'lik sigorta prim borcu bulunan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), borcunu kapatmak için toplam değeri 3,5 milyar TL'yi bulan 89 taşınmazını satışa sundu. Satışa konu taşınmazlar Çankaya, Mamak, Bala, Pursaklar, Gölbaşı, Çubuk ve Etimesgut ilçelerinde bulunuyor. Bu taşınmazlar arasında sağlık alanları, spor tesis alanları, sanayi alanları ve konut arazileri de yer alıyor.Satışa konu taşınmazlar için Belediye Encümeni, 22 Ocak 2025 Çarşamba ve 23 Ocak 2025 Perşembe günlerinde Hipodrom Caddesi No:5'teki Belediye Hizmet Binası'nda ihaleler düzenleyecek.SGK'ya en fazla borcu olan belediye konumundaki ABB, borçlarını kapatmak için SGK ile masaya oturmuş ve toplamda 558 taşınmazı önerdiği ortaya çıkmıştı. Ancak bu taşınmazların 554'ünün hacizli olduğu öğrenildi. SGK'nın haciz işlemleri başlatmasının ardından harekete geçen Mansur Yavaş yönetimi, borcunu kapatmak için çareyi Ankara'nın değerli taşınmazlarını satışa çıkarmakta buldu.22-23 Ocak tarihlerinde yapılacak ihalelerle, 39 mesken, 32 arsa, 9 ofis, 5 konut, 3 büro ve 1 dükkân satışa sunulacak. Bu taşınmazların toplam muhammen bedeli ise 3 milyar 554 milyon TL'yi geçiyor. Satışa çıkarılan taşınmazların 17'si Çubuk'taki sanayi alanlarından oluşurken, en değerli taşınmaz Mamak Üreğil'de yer alıyor. 99 bin 300 metrekarelik bu arsanın bedeli 2 milyar 600 milyon TL olarak belirlendi.CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ocak ayı meclis toplantısı 1. oturumunda 8 milyar 250 milyon TL'lik yeni borçlanma yetkisi aldı. AK Partili meclis üyelerinin ret oyu verdiği karar, CHP'li üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi. Bu borçlanma yetkisi, Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin borçlanma politikalarını yeniden gündeme getirdi.ABB, daha önce de farklı tarihlerde büyük borçlanma yetkileri almıştı. 14 Haziran 2022'de 9 milyar 956 milyon 772 bin 774 Japon Yeni, 7 Temmuz 2022'de 63 milyon Euro ve 6 milyar Japon Yeni, 12 Aralık 2022'de 320 milyon Euro ve 13 Ocak 2023'te 5 milyar TL olmak üzere toplamda 20 milyar TL'ye ulaşan borçlanma yetkisi meclis kararıyla Mansur Yavaş'a verilmişti.Yavaş Ayrıca 2019'dan bu güne 25 Milyar TL üzerinde taşınmaz satışı gerçekleştirmişti. Bu son satışla birlikte toplam rakam 29 Milyar TL'yi buluyor.Buna rağmen, ABB'nin taşınmaz satışlarına devam etmesi dikkat çekiyor. Ankara'nın değerli gayrimenkullerini birer birer satışa sunan belediye, kamuoyunda borçlanma ve satış politikaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor.