Özel okullarda MEB tarafından dağıtılan ücretsiz ders kitapları okutulacak

Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz ders kitaplarından haksız kazanç elde etmeye çalışan özel okullar için devreye girdi.Devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okutulacak ders kitaplarına ilişkin mevzuatta da bir dizi yeni düzenleme yapıldı.Geçtiğimiz yıl yapılan yönetmelik değişikliği ile 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla, özel okullarda Bakanlık onaylı ve ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının kullanılması zorunlu hale gelmişti.Bu düzenlemenin ardından 3 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e yeni bir madde daha eklendi.Mevzuata eklenen yeni maddeye göre, özel okullar tarafından velilerden "ders kitabı" adı altında herhangi bir ücret alınamayacak.Millİ Eğitim Bakanlığı, gelecek eğitim öğretim yılında da talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz göndermeyi sürdürecek.Bakanlığın ücretsiz dağıttığı ders kitaplarını kullanmayan ya da "ders kitabı" adı altında velilerden ücret talebinde bulunan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan cezai yaptırımlar uygulanabilecek.Bu madde, söz konusu eylemin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai yaptırımı öngörüyor.Öğrencilere yönelik eğitim öğretim faaliyetlerinin merkezine, yardımcı kitapları ve başka kaynakları değil, ders kitaplarını koyduklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama metni paylaştı.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Özel okullarda da devlet okullarında olduğu gibi Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak." ifadelerine yer verildi.Yeni düzenleme, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı ders kitaplarının tüm eğitim kademelerinde ücretsiz dağıtılması esasına dayanıyor.Mevzuattaki yeniliğin en önemli amacı ise Bakanlık denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek.Bu kapsamda, Türkiye'de resmî ve özel okullarda, Bakanlık birimlerince hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan öğretim programı uygulanırken ders kitapları da buna uygun yazılıp yine onaya bağlı okutuluyor. Bu onay sırasında, öğrencilere ulaşan her ders kitabı, Bakanlıkça ciddi bir inceleme sürecinden geçiriliyor.Öte yandan mevzuat gereği "derslerde Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulması" ve "ders kitabı için ücret talep etmeme" konusunda, özel okulların kurucuları, kurucu temsilcileri ve müdürlerinin de çeşitli sorumlulukları bulunuyor.2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren sınıflarda okutulan ders kitaplarının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığı yönünden denetime tabi tutulan özel okullar, gelecek dönemden itibaren "ders kitabı" için velilerden ücret talep edilip edilmediği yönünden de denetlenecek.